“Neizvjesnost je utjecala na nas. Sinoć smo dobili informaciju da se ne igra uopće, onda malo kasnije legneš u krevet, a ujutro te probude kao u vojsci i kažu ti da danas igraš. Naravno da to nije adekvatna priprema za tako važnu utakmicu i zato je dobro da smo pobijedili. Fifa je tako pokazala da ne brine za igrače, za momčadi. Najvažnije joj je da se odigra, bez obzira može li se netko ozlijediti i odgovara li to jednoj ili drugoj momčadi. Tako sad mi moramo za malo više od 48 sati igrati protiv Turske. Organizacijski je to jako loše, ali što je tu je. Moramo se odmoriti i pripremiti za sljedeći susret”, kritizirao je Luka Modrić FIFA-u. Večernji