Lyft korisnicima plaća 550 dolara da se odreknu auta na mjesec dana

“Autom prošao po Trgu bana Jelačića”, “parkirao vozilo u prolazu Harmica“, “vozio po tračnicama i blokirao promet“… Iako je možda malo pretjerano izdvajati ove situacije kao primjere, oni ipak pokazuju koliko su vozači u metropoli ovisni o vožnji automobilom sve dokle su zamislili, pa makar to bio sam glavni trg. I dok svjetske metropole miču automobile iz centra, većini vozača u Zagrebu to, čini se, zvuči kao noćna mora. No ipak će se morati dogoditi, što zbog zagađenja, što zbog zakrčenosti prometnica. Možda bi pomoglo da je javni prijevoz vikendom besplatan, piše Večernji.