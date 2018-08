Usprkos porastu prihoda, na kraju prvog polugodišta dug 3. maja prema dobavljačima i kooperantima premašio je 150 milijuna kuna, zbog čega je uzbunu proglasila Mostova zastupnica Ines Strenja Linić, izražavajući sumnju da je poslovanje Uljanik grupe temeljeno na sličnim obrascima kao u slučaju Agrokor. Iz Uljanika priznaju probleme u plaćanju, no demantiraju da posluju po obrasu Agrokora. Uljanik u knjizi narudžbi ima 20 brodova vrijednih više od milijardu eura, no problem je to što bi u slučaju njegove propasti 560 milijuna eura kredita od države palo na leđa poreznih obveznika. T-Portal