Plesači bi mogli ‘uhvatiti’ 800 kuna po danu, oni profesionalni i više. Američki dolar stigao je na otok, nekoć je bilo obrnuto kad su Višani početkom prošloga stoljeća odlazili preko Atlantika, piše Jutarnji u reportaži sa Visa na koje kojem treba početi snimanje filma Mamma Mia: Here We Go Again! . “Normalno da se o odredbama ugovora ne govori. O produkciji ne znam puno niti želim znati – što manje znam, to mi je bolje. Gledat ćemo film kad bude gotov. Kažite mi, molim vas, koliko bi nas koštala turistička promocija koju ćemo dobiti zahvaljujući ‘Mamma Miji’?! Nema tog novca ni te promidžbe s kojom biste postigli efekt koji će polučiti film”, kaže Ivo Radica, viški gradonačelnik, koji je na temu “Mamma Mije” popio prvu kavu s novinarima.