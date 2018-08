“Volim kada me podcjenjuju. To me ojača. Znam što mogu, vjerujem u sebe i svoje sposobnosti. Karakter je najjači adut ovog Juventusa. Pokazali smo da možemo postići velike ciljeve. Hrvatska ima jaku momčad. Važno je da ostanemo u formi i postignemo cilj. Osobno, skupio sam puno trofeja s klubovima, a sada mi je glavni cilj osvojiti nešto s reprezentacijom”, kaže hrvatski reprezentativac i napadač Juventusa Mario Mandžukić u intevjuu za “Gazzetta dello sport”. Index