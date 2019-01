Marina Abramović intervju: Sami sebi namećemo limite

Razgovarale smo Skypeom, molila je da govori engleski, jezik na kojem je navikla promišljati umjetničke koncepte i na kojem joj se u tom kontekstu bitno lakše izražavati. Na koncu je, pogotovo kako je razgovor odmicao, pripovijedala miješajući u istoj rečenici i engleski i srpski. I puno se smijala. Sebi. I životu općenito. “Sami sebi namećemo granice i limite u svojem tijelu i svojem umu. Svoj mozak poznajemo tek u njegovu malom dijelu. Učila sam kako je duh povezan sa svime. To sam uspjela uhvatiti i kreirati i kroz svoje performanse. Jer kako inače objasniti da sam čineći gotovo ništa, sjedeći mjesecima na stolici pomaknula zid, stvorila nekakvo polje energije. Jedina stvar koju možete vidjeti, zapravo nema se tu što vidjeti, tek osjetiti, to što osjetite je nematerijalno, a to pokreće performans…” Razgovarala Karmela Devčić za Jutarnji.

https://www.jutarnji.hr/magazin/marina-abramovic-s-danasnjom-srbijom-ne-osjecam-vezu-a-niti-jedno-mjesto-na-svijetu-ne-osjecam-domom/8288318/