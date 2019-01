Maruška Vizek: Ne trebamo srljati s uvođenjem eura, naša ekonomija to ne može podnijeti

“Dok je čovjek mlad, onda samo teorijski zna da je smrtan, ali to u sebi ne osjeća. Kad je star, ta je svijest dublja i neposrednija, pa odatle valjda dolazi i mudrost. Kao kad vozite auto, pa znate da će vam u dogledno vrijeme nestati goriva, ali ste sretni što se stvar još kotrlja” – kaže Pavao Pavličić u intervjuu Jutarnjem. U četrdeset i četiri eseja pripovijeda o tijelu, a kaže da je došao “do zaključka da mudrost tijela leži upravo u njegovoj tjelesnosti, to jest u njegovu postojanju i funkcioniranju”. Što se kojekakvih boletica tiče kaže on “kad se poslije šezdesete ujutro probudiš i ništa te ne boli, znači da si umro”.