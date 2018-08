“Mateo Kovačić možda će jednog dana, možda i uskoro, biti igrač za Real Madrid. Po talentu i karakteristikama to bi definitivno mogao biti. On to, međutim, trenutno nije. Koliko god bilo jasno da Inter nije prava sredina za njega i da treba doći netko tko će ga ‘spasiti’, je li to baš Real? Problem je dijelom u tome što Kovačić, kao još uvijek vrlo mlad igrač, ima ogromnu tržišnu cijenu koju si malotko može priuštiti – čak ni klubovi Premierlige, poznati po rasipništvu, nisu bili spremni platiti onoliko koliko je Inter tražio. Drugi – i puno veći – problem je taj što Kovačić još uvijek nema definiranu poziciju”, piše Aleksandar Holiga. Jutarnji