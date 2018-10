Matt Damon kao Brett Kavanaugh na Saturday Night Live

Teško je napraviti veću karikaturu od tog lika nego što je on sam – usporedite sažetak stvarnog saslušanja – WJS verzija i duža Fox News verzija. Naravno, dojmljivo svjedočenje Christine Blasey Ford je vrlo ozbiljna stvar i samo naglašava karikaturalnost i apsurde Trumpove Amerike. I Trump je ostavio komentar na Twitteru o SNL: “Like many, I don’t watch Saturday Night Live (even though I past hosted it) – no longer funny, no talent or charm. It is just a political ad for the Dems.