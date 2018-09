Ministar Pavić: Cilj Vlade je odlazak u mirovinu sa što duljim stažem i većom mirovinom

Željko Garača, profesor na Ekonomskom fakultetu u Splitu, napisao je odličan tekst za Lider o predloženoj mirovinskoj reformi koja je očito mutna mnogima i iznio neke neočekivane ocjene, ali i argumente. Preporučujemo da ga pročitate: Gotovo histerične reakcije na najavljene obrise promjena kojima ‘stručna javnost’ i, prema automatizmu, dio oporbe potpomognut glavnim medijima glorificira drugi mirovinski stupa takve su da sam iznenađen svojom pozicijom da branim jednog ministra…

Država se u sadašnjosti odriče znatne količine novca, oko šest milijardi kuna na godinu, da bi umanjila svoje obveze u budućnosti za oko šest milijardi kuna na godinu, pri čemu će tih šest milijardi na godinu u budućnosti ipak morati platiti, odnosno vratiti pozajmljeni novac mirovinskim fondovima. Bez tog novca u sadašnjosti država ne može funkcionirati pa ga pozajmljuje od onih kojima ga je dala na upravljanje uz troškove koje ne može podnijeti. To je incestan odnos u kojem država opći sama sa sobom i to skupo plaća. No kamate na tako pozajmljeni novac samo su dio nepotrebnog troška države.