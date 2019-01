Lupiga ima super humorističan tekst o tome kako je Novi Sad izgubio grafit koji je građanima dosta značio i kako su oni odgovorili na to. Priča počinje 2009. kada je francuski umjetnik Remed gradu poklonio mural s porukom slobode. Nesreća je htjela da je rad smjestio baš preko puta prozora episkopa SPC-a Irineja (od milja zvanog Saruman) koji je godinama pokušavao izbrisati sliku, no građani to nisu dopustili. Prije tjedan dana mural je preko noći nestao, a nitko navodno ne zna tko je krivac. Građani misle drukčije, pa su vjerskom vođi na svježe obojanom zidu naslikali nešto drugo da gleda svaki dan – golemi penis.