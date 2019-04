Središnji tematski program ovogodišnjeg Animafesta posvećen je animiranim horor filmovima, a bit će prikazani kratkometražni i dugometražni filmove, te postavljene izložbe i projekcije na otvorenom (u Art Parku). Bit će, među ostalima, prikazani ‘Vincent’ Tima Burtona, ‘Street of Crocodiles’ braće Quay, obavezni japanski autori Takena Nagao (‘Chainsaw Maid’) i Yusuke Sakamoto (‘The Night of The Naporitan’), hrvatski autori Marko Meštrović i Davor Međurečan (‘Silencijum’) te Simon Bogojević Narath (‘Levijatan’, kultni anime ‘Perfect Blue’ Satoshija Kona i korejski zombie horor ‘Seoul Station’ Yeona Sanghoa itd. Animafest je u Zagrebu od 3. do 9. lipnja u kinima Europa, Tuškanac i Kinoteka.