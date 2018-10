Ne daj se, Ines

Obično čujemo vapaje pjesnika koji se žale zbog loše prodaje svojih knjiga, no mlada Kanađanka Rupi Kaur iznimka je ovog pravila. Njena prva zbirka Med i mlijeko prodana je u 2,500.000 primjeraka i prevedena na 25 jezika. Druga zbirka pjesama The Sun and Her Flowers na tržištu se našla isti dan kad je stigao i novi roman Dana Browna. No u knjižarama je Kaur i njena poezija bila prodavanija od razvikanog autora. Iako mnogi osporavaju kvalitetu njenog pisanja, činjenica je da Kaur očito dobro koristi društvene mreže za promociju. Jutarnji