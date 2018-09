Nenad Bakić: Hrvati opet ne znaju što bi s novcem, drže ga u bankama uz gubitak

Bakić: Mnogi još ne razumiju kako u prvom stupu, kroz Hrvatski zavod za mirovinsko OSIGURANJE, nisu u stvari osigurani. Ondje u biti nema nikakvog novca. On je ‘protočni bojler’ koji se zasniva na tzv. međugeneracijskoj solidarnosti. Naime na konceptu da ste vi solidarni sa sadašnjim umirovljenicima, pa odvajate za njihove mirovine, a budući radnici će biti solidarni s vama. Ovaj grafikon pokazuje kolika je osnovica te solidarnosti. Dakle, sada za mirovinu svakog umirovljenika direktno plaća svega 1,2 radnika! To je neodrživo. No, nije samo to loše…