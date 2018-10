Nenad Polimac o Mileni Dravić

Poznavatelj Polimac podsjeća na njene najvažnije filmove i privatne detalje: Prvi suprug bio joj je Puriša Đorđević, no u braku su bili kratko (od 1960. do 1961.), on joj se odužio sjajnom ulogom kolaboracionistice u filmu “Jutro”. U puno duljoj vezi bila je s Kokanom Rakonjcem, sve do njegove smrti 1969. Teško ju je pogodila smrt supruga Dragana Nikolića prije dvije i pol godine, i sama je imala zdravstvenih problema, najprije operaciju štitnjače, a zatim i dojke, da bi preminula u noći sa subote na nedjelju u Bolničkom centru Bežanijska kosa.