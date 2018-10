Novinari su Plenkovića pitali što ako se pokaže da je Milijan Brkić koristio Vargine usluge falsificiranja SMS-ova, a premijer odgovara: “Vidjet ćemo. Ja to zaista ne znam. U ovoj fazi nemam takvih saznanja”. Rekao je i da se s Brkićem, koji je na putu, nije čuo te da ga je danas pokušao dobiti telefonom, no nije uspio, a nada se da će se danas čuti. “Pokušao sam ga zvati, nismo uspjeli stupiti u kontakt. Bit će prilike za to. Ne vidim neki problem”, dodao je Plenković. Novi list