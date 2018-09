Novinar Sammy Ketz se uključio u kampanju u vezi EU “Direktive o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu” pismom u Guardianu i dobio priličnu pažnju i podršku, kaže on: “Novine i portal koje sada čitate od dijeljenja linkova na tekstove njihovih autora nemaju apsolutno ništa.” To je besmislica jer Guardian i na tom članku ima Facebook gumb i baš vas poziva na dijeljenje sadržaja. A zašto to radi, pa zato jer čitanost donosi mnoge benefite, i financijske, u novom biznis modelu koji danas vlada i koje borci protiv dijeljenja očito ne razumiju, pa se protiv njega bore kao protiv uvođenja parnog stroja, brijačih aparata ili Ubera. A pritom se podrazumijeva da će članak Google odmah besplatno indeksirati i da će ga se odmah moći pronaći, kao što sam ga ja našao. To kao ne vrijedi i ne košta ništa? I uvijek možete zaključati sadržaj i zahtjevati plaćanje. Kao za novine.