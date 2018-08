Obračun u favelama Rio de Janeira: 4200 brazilskih vojnika s oklopnim vozilima i zrakoplovom protiv narkomafije

Do početka Olimpijskih igara ostalo je još 39 dana. Iako je to trebala biti kruna gospodarske transformacije zemlje u posljednjih 10 godina – Brazil je potonuo u recesiju, najveću od 1930-ih. Potresaju ga politički skandali, a o Olimpijskim igrama rijetki govore. Drastičan pad cijene nafte posebno je pogodio državu Rio de Janeiro jer je presušio najvažniji izvor punjenja njezina proračuna. Domaćini u vrijeme Igara očekuju do pola milijuna turista. Smještaj u hotelima bit će triput skuplji nego inače, u prosjeku oko 300 dolara za jednokrevetnu sobu. HRT