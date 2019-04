Očekivani životni vijek od 2000. porastao za pet godina

Do 2040. godine prosječno trajanje života globalno će se produljiti za 4,4 godine i bit će 74,3 godine za muškarce, i 79,7 za žene. U Hrvatskoj bi se prosječan životni vijek do tada trebao povisiti na 80 do 82 godine. Najčešća tri uzroka smrti bit će bolesti krvožilnog sustava, infarkt i infekcije dišnog sustava. Index / The Lancet…