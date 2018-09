Mogući američki zaokret u vezi iranskog nuklearnog sporazuma imao bi teške posljedice za krizu sa Sjevernom Korejom, ocijenio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. “Ako Sjedinjene Države napuste sporazum, to neće biti jako uvjerljivo za one koji žele odustati od svojih nuklearnih programa, poput Sjeverne Koreje. Koji primjer se daje čelniku Sjeverne Koreje ako Sjedinjene Države odustanu od sporazuma. On će se tada pitati što će se dogoditi kada sljedeći predsjednik uđe u Bijelu kuću”, rekao je ruski ministar na susretima Rome MED, koji su počeli u četvrtak u talijanskoj prijestolnici. Index, Reuters