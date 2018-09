Ocijenite državne službenike na Ocijenime.hr

Dubrovačka odvjetnica Viktorija Knežević pokrenula je internetsku stranicu za ocjenu rada službenika javnog sektora Ocijeni Me, a na to ju je potaknulo niz iskustava sa zaposlenicima na raznim šalterima i kancelarijama u javnim službama. Da biste ocijenili nekog službenika trebate se prijaviti (Facebook, Google računom ili emailom), ocjene su do pet zvjezdica pozitivnih i negativnih. Ponuđeni gradovi su Zagreb, Rijeka, Varaždin i Dubrovnik, a popis službenika je zadan. Zanimljiv pokušaj, no, ima dosta prostora za poboljšanje (omogućiti unos drugih gradova i službenika koji nisu na popisu). Zimo