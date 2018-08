“U slučaju incidenta u Crnoj Gori sigurno bi stradala naša obala, ali nisam siguran da ne bi stradala i njihova. Teško je unaprijed znati do kakvog bi incidenta došlo, no najveća opasnost za zagađenje je kad bi se dogodilo u vrijeme kad dolazi do izdizanja dubokomorske vode na površinu, tzv. upwellinga. Tada bi nafta došla do same površine mora i onda nam je obala gotova. Ne možete čistiti kamenitu obalu kakva je naša, nema za to načina”, razmatra posljedice bušenja Jadrana u Crnoj Gori akademik Frano Kršinić u intervjuu za Večernji te se i dalje zalaže za uvođenje Isključivog gospodarskog pojasa, no boji se da je za to kasno.