Oleg Maštruko o japanskom konceptu igikai – razlogu postojanja

“Od 2005. godine do danas iz državnog proračuna HŽ je subvencioniran s čak 16 milijardi kuna. Svaki je zaposleni godišnje za pomoć iz proračuna željeznicama dao 1142 kune. Zauzvrat niste dobili ništa – jer ako ste se htjeli voziti ili slati teret željeznicom – to ste platili dodatno, povrh ove cifre. Pritom, to nije, kako vole optuživati moji prijatelji libertarijanci, socijalizam, jer u socijalizmu bi onda željeznica bila besplatna ili brutalno jeftina, to je lopovizam i uhljebizam jer uza sve ove subvencije vožnja željeznicom plaća se po ‘tržišnim cijenama’, koje su veće od prjevoza autobusima i naravno potpuno neisplative za korisnika”, piše Oleg Maštruko. Index