Otvoreno o Brkiću i “prijelomnoj aferi moderne hrvatske države”

Solidnu ekipu okupio je Mislav Togonal u Otvorenom – nezavisni politički mislilac Ivica Relković, kriminalist i bivši šef policije Željko Cvrtila, bivši ministar policija Vlaho Orepić, ministar uprave Lovro Kuščević i Zlatko Hasanbegović. Posebno vrijedni pažnje su bili Relković i Cvrtila, dok ostala trojica ponudila svoje uobičajene političke fraze. Relković: “Jedan hrvatski medij objavio je kompromitirajuće dokumente i to nitko nije demantirao. Da je riječ o lažnoj vijesti – o tome se ne bi raspravljalo i mi ovdje ne bi sjedili. Nema demantija, slučaj opovrgava samo Milijan Brkić. Vjerovat ću mu kad podnese prijavu. Ovo je prijelomna afera moderne hrvatske države. Ako ovo Milijan Brkić preživi – HDZ neće dobiti izbore. Javnost mora znati da, ako su dokumenti istiniti – imamo državu u kojoj je moguće da netko bude zamjenik ravnatelja policije, napravi ‘ovo’ i napreduje. Ako ova afera završi sa sto ili više stotina nečasnih otpusta u službama – to je manje od stotina tisuća ljudi koji su zbog nefunkcioniranja pravosuđa, otišli.” HRT Cvrtila je rekao…

“…Kako to mislite mijenjati stanje kada će nas novi zakon o policiji koji se predlaže vratiti deset godina unatrag? Možete staviti bilo koga, bez dana staža na visoke funkcije. Slažem se s gospodinom Hasanbegovićem da je politika ta koja to mora riješiti. Današnji ZKP je sabotaža i diverzija sustava. Državno odvjetništvo je gospodar istrage trenutno, a oni o izvidima istrage ne znaju ništa. Informacije cure zbog političkog kadroviranja i imate dvojno zapovijedanje MUP-om. To je velika mogućnost političkog utjecaja. Organizacija mora biti plitka. Ne može četrdreset ljudi znati što se radi na slučaju. Također, nema nadzora. Ni civilnog ni unutarnjeg.