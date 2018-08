Ovogodišnji toplinski valovi ipak blaži od lanjskih

Iračka vlada zatvorila je sve svoje urede, a ulice diljem te države su uglavnom potpuno prazne jer temperature dosežu 53 °C! Da bi stvari bile gore, Iračani su pogođeni i nestašicama struje. Situacija nije ništa manje paklena ni u obližnjim zemljama, pa priči vrijedi dodati i da je u Kuvajtu izmjeren stupanj više – 54 °C. Znanstvenici upozoravaju kako bi Perzijski zaljev mogao do kraja stoljeća ostati pust jer su simulacije otkrile da bi se dnevne temperature mogle početi penjati i do 77 °C, objavljeno je nedavno u časopisu Nature Climate Change. Dnevnik.hr, US News & World Report