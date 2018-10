Parlament promijenio ime države: Makedonija postala Sjeverna Makedonija

SR Makedonija pa FYROM (Formerly Yugoslav Republic of Macedonia) bi mogla konačno i zauvijek postati Republika Sjeverna Makedonija ako to ime prođe referendum u Makedoniji i potvrdu u grčkom parlamentu u kojem nisu svi za ime u kojem se spominje Makedonija. Realno vrijeme da se to stvarno desi je godina. Opširnije Tomislav Krasnec za Večernji. Englesko ime bi bilo Northern Republic of Macedonia. CNN se usput podsjeća sličnih promjena imena država – Burma u Myanmar (1989), Zaire u Demokratsku republiku Kongo (1997), a i Češku republiku (Czech Republic) ne bi trebali tako zvati jer to od 2016. samo Češka (Czechia).