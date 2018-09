Parlametar.hr – odličan alat za praćenje rada Sabora

Parlametar.hr je web alat koji uz pomoć analize glasanja i transkripata zastupničkih govora u Hrvatskom saboru olakšava praćenje rada svakog zastupnika ili zastupnice, saborskog kluba i cijelog Sabora, a lansirali su ga GONG i slovenski Danas je nov dan. Odlična stvar, čak i sad bez aktualnih sjednica, odlično složeno, sve što ste oduvijek željeli znati i imati pri ruci, ali to država nije znala napraviti pa je eto GONG. Bit će to nezaobilazan alat za praćenje rada Sabora (za one koje to zanima). Pohvale! Ovdje je Parlametar na Facebooku, Twitteru čak i Instagramu. Vidi se da aplikacia nije nastala pod ingerencijom Vlade, jer je popis zastupnika i zastupnica naslovljen ženskim rodom – “Zatupnice” (i nije tipfeler). Nice touch.