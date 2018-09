U inače suhoparnom intervjuu zanimljiv je dio o doprinosima za poduzetnike, no i to je nešto što je Marić već ranije rekao, ali u panici mnogi to nisu čuli i to jesu zloupotrebe koje treba spriječiti: “Uočili smo određene neprihvatljive pojave drastičnog umanjenja plaćanja iznosa doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Tu pojavu uočili smo kod jednog broja osnivača, vlasnika, a time i zaposlenika d.o.o.-a. Primjerice, predsjednici i članovi uprava zapošljavaju se na nepuno radno vrijeme koje nerijetko iznosi 1 sat tjedno, odnosno 12 minuta dnevno. Slijedom toga njima se razmjerno umanjuje osnovica za zdravstveno i mirovinsko osiguranje te u takvim slučajevima plaćaju 48 kuna ukupnog doprinosa mjesečno. Da bismo onemogućili očiti nerazmjer iznosa plaćenih doprinosa i mogućnosti korištenja prava iz zdravstvenog i mirovinskog sustava, a uvažavajući primjedbe i mišljenja iznesena u dosadašnjem tijeku javnog savjetovanja, predložit ćemo izmjenu Zakona o doprinosima prema kojem će već spomenuti predsjednici i članovi uprava d.o.o.-a plaćati iznos doprinosa na propisanu osnovicu kao i oni koji su prijavljeni s punim radnim vremenom, a to je postojeća osnovica 0,65 posto od prosječne plaće, bez obzira na prijavljeno radno vrijeme ili osnovu osiguranja.” Večernji