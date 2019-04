Velika Britanija treba napustiti Europsku uniju do početka izbora za Europski parlament 23. svibnja ili mora organizirati euro-izbore, poručio je Britancima predsjednik Europske komisije (premijer EU, zapravo, samo Bruxelles ne voli da se koristi tu frazu). Njegova UK-kolegica Theresa May pitala može li odgoda do 30. lipnja.