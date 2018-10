Poljskoj od SAD-a 20 posto jeftiniji plin nego od Rusije

Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je vozeći kamion otvorio 19 kilometara dug most koji Rusiju povezuje s Krimom, ukrajinskim poluotokom koji je Moskva pripojila 2014. Cijela snimka događaja na YouTubeu (1h22m). Krimski most ide preko Kerčkog prolaza koji Azovsko more razdvaja od Crnog i povezuje poluotok Kerč, na Krimu s Tamanskim poluotokom na jugu Rusije (vidi na Google mapi).