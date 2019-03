Pomirba Kine i EU: Kinezi naručili Airbusove avione u vrijednosti 30 milijardi eura

Od 2014. elitni kineski hakeri APT10 koji se bave krađama intelektualnog vlasništva prebacili su se s krađa pojedinačnih kompanija na tkz. “managed service providere” (skraćeno MSP-eve), objavilo je američko ministarstvo pravosuđa. To su tvrtke koje osiguravaju IT infrastrukturu kao što je spremanje podataka ili upravljanje lozinkama, dakle imaju privilegirani pristup mrežama tvrtki. Kad se u njih provali puno je lakše doći do podataka svih njihovih klijenata. Samo jednom provalom u jedan njujorški MSP hakeri APT10 došli su do podataka o kompanijama iz preko 10 država, od Brazila do Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz raznih područja – banke, financije, biotehnologija, konzumerska tehnologija, zdravstvo, proizvodnja, nafta i plin, telekomunikacije itd. Amerikanci naglašavaju da su Kinezi u ovome snažno učinkoviti i odlučni, a čini se da ne znaju kako da ih zaustave.