U naš obrazovni sustav infiltrirali su se izvanzemaljci kao u filmu Invasion of the Body Snatchers. Oni vjeruju u svoj mit da su glavna stvar u obrazovanju rezultati, no kurikulum utemeljen u rezultatima nikad nije imao veze s djecom, već s top-listama i natjecanjem među školama. Pravo obrazovanje ovara um, a ne zatvara ga, proširuje vidike, a ne utrpava ih u ishode učenja. No struja će se ponovno okrenuti, a promjene u obrazovanju uvijek se temelje na protivljenju dotadašnjoj normi, piše Guardian.