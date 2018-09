To bi se odnosilo na dospjeli dug po osnovama plaćanja Gradu Zagrebu najviše do 10.000 kuna. U Gradu Zagrebu je, po podacima FINA-e, blokirano 63.225 građana čiji je dug s 31. prosinca 2017. iznosio 12.2 milijardi kuna. Od navedenog broja blokiranih građana, njih 17.594 ima dug prema Gradu Zagrebu. Koliko njih ima dug do 10.000 kn i koji bi to ukupni iznos bio nema informacije.