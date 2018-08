Predsjednica Kolinda: Istra je motor razvoja Hrvatske. To je to domoljublje koje danas trebamo.

“Istra uvijek imala posebno važno mjesto u hrvatskoj kulturnoj i političkoj povijesti, od njezine bogate glagoljaške tradicije do njezina pravaštva i narodnog antifašizma, jedinstvenoga u Europi. Istra je uvijek kroz povijest znala pokazati koliko joj je stalo do Hrvatske a danas to pokazuje time što je Istarska županija po mnogo čemu motor gospodarskog razvoja Hrvatske. To je domoljublje koje danas trebamo, taj veliki razvojni potencijal možemo i moramo mnogo više iskoristiti”. – rekla je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u nedjelju u Barbanu u Istri. Novi list