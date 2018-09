Preokret ili ne u slučaju franak? – sud presudio u korist banke

Iako banke tvrde da po Vladinom modelu konverzije kredita u CHF nema podjele troška, već da sve snose one same, to nije posve točno: trošak se već dijeli, jer oni koji su te kredite uzimali već snose gubitak od promjene tečaja, kaže Vladimir Gligorov, ekonomist bečkog Instituta za međunarodne ekonomske studije. Viceguverner HNB-a Vedran Šošić pak uvjerava da su pričuve dovoljne te da će sve proći bez velikih troškova za gospodarstvo.