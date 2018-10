Prognoza: Puno kiše na Jadranu od petka navečer do nedjelje popodne

Na Jadranu će danas biti većinom oblačno s povremenom kišom, s lokalnim pljuskovima te grmljavinom, a uz pad temperature zraka poslijepodne se u unutrašnjosti očekuje snijeg. Najviše oborina, ponegdje i obilnih, bit će poslijepodne i potkraj dana. U unutrašnjosti se očekuje uglavnom između 10 i 40 centimetara novog snježnog pokrivača. U kontinentalnim krajevima će jugozapadni vjetar poslijepodne okrenuti na umjeren, povremeno jak sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjereno do vrlo jako jugo potkraj dana na sjeverozapadnjak i buru. Najviša dnevna temperatura zraka od 4 do 9, na Jadranu od 9 do 14 °C, poslijepodne i navečer u osjetnom padu. Ovdje DHMZ-ova prognoza, a upozoravaju na ledenu kišu i poledicu, na što će pasti snijeg, dok su na riječkom području moguće bujične poplave uz jako i olujno jugo. Norvežani prognoziraju temperature do -10 idući tjedan te pomalo snijega od ponedjeljka do petka na kontinentu, na Jadranu kiša i otprilike 10 stupnjeva toplije (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Plitvička jezera). HRT