Tako je. Novinari imaju tu moć – objaviti, ali i jednako jaku – ignorirati. To nisu informacije, to je besplatni PR plus širenje mržnje, zlovolje ili gluposti. Ignoriramo osobu na koju se Rada Borić na N1 osvrnula, ima ih dosta koji ne zaslužuju mjesto u javnom prostoru. Takve treba maknuti iz kadra i tekstova.