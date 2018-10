Ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić o otkazima Hrvoju Zovku i Dragi Ćosiću

Hrvatski sabor s 90 je glasova za i 12 suzdržanih imenovao nekadašnjeg šefa HRT-ove Tehnologije Kazimira Bačića za novog glavnog ravnatelja HRT-a. Sabor je Kazimira Bačića imenovao na prijedlog Odbora za informiranje i medije, no vladajući HDZ i Most na odboru nisu postigli suglasje – HDZ-ovci su na Odboru glasovali za Bačića, a Mostov zastupnik Hrvoje Runtić bio je protiv. Poslijepodne je postignut dogovor HDZ-a i Mosta. U raspravi su ga podržali svi Klubovi. Navodno je Most podršku Bačiću uvjetovao HDZ-ovim pristajanjem na smanjenje pretplate. HRT, Večernji