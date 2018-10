Intervju sa Borisom Miletićem, predsjednikom IDS-a: “Kao prvo, to je njihov novac koji su oni pošteno zaradili, a ne novac poreznih obveznika. Kao drugo, uljanikovci su državi samo prošle godine kroz poreze uplatili 220 milijuna kuna. Kao treće, Istra toj istoj državi svake godine uplati milijardu kuna viška. I onda mi netko kaže da država ne treba pomagati Uljaniku… Hrvatska se sve više približava poljskom i mađarskom scenariju. Ljevica se u potpunosti raspada, a IDS i Istra utjelovljuju sve što konzervativna desnica prezire. Istra je svojevrsna liberalna utvrda, najrazvijenija i najprogresivnija županija i neki to nikako ne mogu prihvatiti. Desnica nam ne može oprostiti zakonodavnu inicijativu vezanu uz ustaške simbole, inzistiranje na pravima manjina i naš regionalizam.”

Moramo komentirati: Uljanik je dosad od države dobio 4,4 milijarde kuna i ako je prošle godine uplatio 220 milijuna poreza onda je to tek dvadeseti dio onog što su dobili. A zašto je besmislica razmišljati na taj način? Pa onda se porez uopće ne bi trebao skupljati, ako svakom tko ga plaća on i dalje pripada.