Član Predsjedništva ne predstavlja narod. On može predstavljati samo i isključivo sve građane BiH. To piše u Ustavu. Kad polažete zakletvu pri preuzimanju funkcije, tamo piše nešto sasvim drugo. Ne bih rekao da strah osjećaju Hrvati, nego politička elita. Čovjeka mičete s jedne pozicije, nije više toliko bitan, nije više toliko moćan kao što je bio. To što on okreće tu tezu i predstavlja sebe i u sebi projicira cijeli hrvatski narod, to je već problem druge vrste, rekao je Komšić o Čoviću u intervjuu za HRT . Poslušajte cijeli intervju (22 min), pa sudite, jer svakakvih interpretacija i naglasaka ima. Inače, tu grešku mnogi rade, pa i Elizabeta Gojan – Komšić je po Ustavu “član Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda“, a ne predstavnik hrvatskog naroda. Ustav BiH ne poznaje predstavnike naroda, nego pripadnike. Ustav BiH, Član V.