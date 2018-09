SAD prijeti Međunarodnom kaznenom sudu ako bude tužio Amerikance ili Izraelce

Trump je pod jakim utjecajem „duboke američke države“, onog dijela koji objedinjuje vojnoobavještajne i sigurnosne agencije, vojnosigurnosni kompleks i kojem definitivno trebaju nekakvi ratni sukobi… Činjenicu da Rusija više neće otići iz Sirije SAD mora prihvatiti, izjavila je politologinja Jadranka Polović sinoć u Otvorenom povodom navodnog kemijskog napada u Dumi u Siriji (ovdje snimka emisije). “S obzirom na to da SAD u tom području ima ratni razarač, nosače avione, u Sredozemlju nuklearnu podmornicu, a u Siriji su najbolji ruski borbeni avioni, vidi se da se tu itekako priprema odmjeravanje snaga. No, do eskalacije sukoba teško da će doći”, rekao je vojni analitičar Jan Ivanjek. “Kad na tom prostoru dođe do nekog sukoba i svi o tome šute, onda je vrlo vjerojatno kriv Izrael. Oni su dovoljno jaki da mogu intervenirati gdje žele” ocijenio je vojni analitičar Igor Tabak. HRT