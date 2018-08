Petina djece u Hrvatskoj gleda TV radnim danom dva sata ili više, vikendom dvije petine djece, oko 6% djece radnim danom, a vikendom svako deseto dijete provodi više od dva sata na računalu, dok je na mobitelu radnim danom i vikendom 5% djece više od dva sata, pokazuje istraživanje Hrabrog telefona. Djeca su počela koristiti elektroničke uređaje u ranoj dobi – svako deseto dijete do dobi od osam mjeseci, njih 18% prije prvog rođendana, 58% do drugog, a 90% djece do trećeg rođendana. HRT