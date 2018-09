Sanja Modrić: A referendum za povratak u socijalizam?

Zanimljivo je to kako svi sugeriraju Vladi da ne radi gluposti i ne daje novac privatnim poduzećima, a Vlada ga je svejedno dala i tko zna koliko će još. Tako razmišlja i Sanja Modrić u novoj kolumni za Novi list. Ne gasne uvjerenje da vlade moraju vaditi novac i gasiti požare, da je to, dapače, njihova državnička dužnost. Ali nije. Osim ako Hrvati – a bili bismo po tome jedini na svijetu – ne izađu na referendum i proglase da im se kapitalizam nije dopao i da ponovno žele živjeti u socijalizmu. Probali, eto, ali sorry, ispostavilo se da to nije za nas.