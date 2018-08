Sanja Modrić: Kakva hajka na nevinog Kujundžića

Kako dobra i gorka Sanja Modrić: “Pravih je krivaca puno… Uprimo prst i na onog slučajnog prolaznika kome je Matteo izdahnuo na rukama. Da je on bio koncentriraniji… Javila se i majka. Pa, draga gospođo, vi se očito u propise ne razumijete. I most padne, evo vidite ovo u Genovi, desit će se peh ponekad i vama… A i sam taj momak, žao nam je što je tako završilo, ali ima i on svojih zasluga za sve ovo. Sada svojom smrću inkomodira ministra, a mogao se lijepo iseliti u Njemačku ili u Kanadu…” Novi list