Sanja Modrić: Odvjetnički Kodeks za pocijepati

Hrvatska odvjetnička komora odbacila je prijavu protiv zagrebačkog odvjetnika Borisa Šavorića. Šavorić je prijavljen jer je lani prihvatio angažman u tajnoj skupini Borg koja je autor lex Agrokor, iako su on i njegov odvjetnički ured tada zastupali rusku državnu banku VTB, jednoga od najvećih vjerovnika Todorićevog koncerna. U prijavi je zatražena reakcija Komore zbog saznanja da je odvjetnik Šavorić radio kao »dvostruki agent«, paralelno za dva poslodavca koji imaju interese u istoj stvari, što predstavlja nedopušteno i kažnjivo ponašanje… Jedno od elementarnih etičkih pravila advokature u cijelom svijetu jest da odvjetnik ne može istovremeno raditi za dvije strane koje su u sporu, čiji se interesi preklapaju ili su očigledno suprotstavljeni. To je logično i samorazumljivo i zato je to na više mjesta eksplicitno podcrtano i u Kodeksu odvjetničke etike (Hrvatska odvjetnička komora, 14. lipnja 2008. godine) – piše Sanja Modrić za Novi list.