Prvo da kažem da od početka nisam bila za to da se nadzor nad brojenjem i provjerom potpisa omogući aktivistima desnih udruga koje žele referendume o poništenju Istanbulske konvencije i promjenama izbornog sustava. Ne vidim zašto bi se to dopustilo. Nikome ne pada na pamet pisati zahtjeve da mu se osigura stolica u Ustavnom sudu jer traži pravo da osobno kontrolira kako će oni donijeti neku od svojih prijelomnih odluka. Nijedna skupina građana nikad nije prisustvovala zatvorenim sjednicama saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost iako se one uglavnom tiču nas sviju… piše Sanja Modrić za Novi list.