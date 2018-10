Sanja Modrić: Sabor kao jeftini buvljak, koga on više uopće predstavlja?

Dežulović piše o Farmi!? Farmi Nove TV! Bolje o njima nego o političirama: Bio je to, rekoh, silovito potresan prizor, jedan od onih ikoničnih televizijskih trenutaka nakon kojih više ništa ne bude isto, pa se usijeku u kolektivno pamćenje kao znakovi na njegovim raskršćima. Dokona neka konobarica iz Ivanić Grada, sudionica šeste sezone Novinog reality-showa Farma, jedne od onih imbecilnih generičkih reality-franšiza u kojima svirači kurcu zatvore svirače kurcu da sviraju kurcu sviračima kurcu, ispala je – nisam najbolje pohvatao stroga pravila tog muzičkog žanra, pa me ispravite ako sam štogod krivo razumio – nešto kao sluškinja drugoj sudionici, nekoj dokonoj kozmetičarki iz Kaštela, pa je iz nje provalio vulkanski gnjev potlačenih, zauzevši naslovnice svih hrvatskih medija: ‘Što meni to znači što se trudim i radim i mučim i dajem sve od sebe? Treba cijeniti radnike ovdje, a ne koja ima veće usnice i sise!’… tako piše Boris Dežulović u Novostima. Naravno, kao i uvijek, uočava širi smisao i u imbecilnim stvarima i nudi estetsko-umjetnički doživljaj.