“Veliki sam vjernik u dosadu… Sva tehnologija je krasna, ali krasno je nemati ništa za raditi… Iz znatiželje dolazi sve” – rekao je svojeremeno Steve Jobs. Druga najpotiskivanija emocija na poslu, nakon bijesa, je dosada, ali nije taj osjećaj za baciti, ima on svoju svrhu. Ljudi koji se dosađuju spremniji su na smislenije aktivnosti od onih kojima se trenutno bave, plus ljudi koji trpe dosadu postaju kreativniji, piše psihologinja Sandi Mann u svojoj novoj knjizi The Upside of Downtime: Why Boredom Is Good. Nautil.us poduže, ne i dosadno , piše o temi.