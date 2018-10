Saudijska Arabija potvrdila smrt Khashoggija: Potukao se u konzulatu

Novinar Jamal Khashoggi ubijen je u Saudijskom konzulatu u Istanbulu, nakon što je „došlo je do svađe između njega i drugih, što je dovelo do fizičkog obračuna u kojem je on preminuo“, objavili su Saudijci. Riyad je ranije negirao da je pisac i kritičar saudijskih vlasti ubijen u diplomatskom predstavništvu, tvrdeći kako je on napustio zgradu u Istanbulu i onda nestao. Turski mediji navode kako je Khashoggija ubio 15-člani „tim za ubojstva“. Ne zna se gdje mu je tijelo. Trump je na ovo rekao da je objašnjenje “uvjerljivo” i da SAD ne može izgubiti Saudijsku Arabiju kao strateškog partnera.