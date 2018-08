Severina vs. Popović: Poništena presuda o skrbništvu

“Mislim da je potpuno promašeno zvijezdama davati atribute boraca protiv društvenih nepravdi na temelju nekoliko izjava koje daju u medijima, jer one ni na koji način ne mogu načeti društveni poredak koji se reproducira baš putem tih istih zvijezda. Drugim riječima, istaknuti Severinu, čije se glazbeno stvaralaštvo temelji na prilično jednostavnoj seksualizaciji ženskog tijela i upornom isticanju muške superiornosti, kao ikonu ženske kreativne emancipacije posve je nakaradno” piše Arteist o performansu No root, no fruit Marine Mesar – Oko i Severine. Arteist